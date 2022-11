Corato, imbocca la provinciale contromano rischiando l'incidente. Poi viene indotto a fermarsi

Imbocca la Provinciale 231 contromano e percorre mezzo chilometro rischiando l'impatto con tre veicoli diversi. Poi viene indotto ad arrestarsi evitando la tragedia.

È accaduto ieri sera, in territorio di Corato, protagonista il conducente di una vettura che si immetteva da uno svincolo svoltando a sinistra, anziché a destra: in tal modo, il veicolo percorreva la strada in direzione Bari, anziché Foggia.

A quel punto due automobilisti ed il conducente di un camion occupavano in qualche modo la carreggiata e lampeggiavano verso le auto che provenivano dalla direzione opposta, poi uno di loro scavalcava il guard rail per entrare fisicamente nella corsia occupata dall’auto contromano e bloccare i veicoli in arrivo.

Solo a quel punto il conducente in difetto si accorgeva del grave errore, arrestava la marcia, faceva inversione ed andava via.

