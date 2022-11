Non ha riportato conseguenze fisiche il conducente di una vettura che ieri sera ha distrutto il totem di una nota catena di supermercati a Cerignola. L’episodio è accaduto in via Fra’ Daniele nella periferia sud della città.

Il veicolo ha completamente sfondato la parte inferiore dell’insegna, minandone anche la stabilità, il tutto sotto gli occhi di centinaia gli utenti che erano lì per gli acquisti serali del giorno prefestivo

