Agricoltore schiacciato dal suo trattore nel Foggiano: è grave

Incidente sul lavoro, a Serracapriola nel Foggiano. Un agricoltore del posto è rimasto incastrato tra il trattore e un albero, mentre lavorava dei terreni nel fondo agricolo del suocero. Ancora da accertare la dinamica dell'accaduto: sul posto, è stato necessario l'intervento degli operatori dell'elisoccorso che hanno trasportato il ferito a Casa Sollievo della Sofferenza. Dalle prime informazioni raccolte, non sarebbe in pericolo di vita. In corso gli accertamenti tecnici dei carabinieri.

