Aveva in casa quasi un chilo di droga, di cui 800 grammi di cocaina, e le 1.100 dosi preparate, qualora immesse sul mercato, avrebbero fruttato un guadagno di 71.500 euro. Ma è stato scoperto e arrestato a Taranto dai Carabinieri un 28enne che adesso è in carcere. Nella camera da letto, oltre alla droga, un macchinario, poi sequestrato, in grado di mettere sotto vuoto gli stupefacenti per meglio conservarli in buste di cellophane.

