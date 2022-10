Cade in un Silos da alcuni metri: grave un operaio di Torremaggiore

E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale “Casa sollievo della sofferenza” di San Giovanni Rotondo un operaio 53enne di Torremaggiore, nel foggiano. L'uomo è caduto in un silos mentre stava effettuando dei lavori in azienda agricola Tartaglia. L’operaio è caduto per alcuni metri ed è stato subito soccorso dai colleghi che hanno allertato il “118”.

Immediato l'arrivo dei sanitari che, con l’ausilio dell’eliambulanza, hanno trasferito il ferito all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i Carabinieri che hanno cercato di ricostruire l’accaduto.

