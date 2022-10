Cinque arresti a Lucera, droga nascosta dappertutto

Cinque persone arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e 2,5 kg di droga sequestrati. E' il bilancio dell'operazione di contrasto allo spaccio e al consumo a Lucera, da parte dei carabinieri. Un 23enne è stato trovato in possesso di 97 grammi di hashish, che nascondeva nei suoi slip, al termine di una perquisizione personale avvenuta in caserma. Il team dello squadrone Cacciatori di Puglia, hanno eseguito un accurato controllo ad un circolo privato di via Pasubio, al termine del quale un 50enne, anch’egli ben noto ai militari della Compagnia lucerina, è stato trovato in possesso di 31,2 grammi di hashish, già suddivisi in una ventina di singole dosi, pronte per la relativa cessione su “piazza”.

Gli uomini del 112 hanno fatto visita a una “vecchia conoscenza”, un 23enne denunciato più volte in passato e tratto in arresto per la detenzione ai fini di spaccio di droga. Al termine della perquisizione domiciliare nella relativa abitazione, sita in zona 167, hanno trovato un vero e proprio bazar dello stupefacente, con dentro circa 420 grammi di hashish, 40 grammi di eroina, 35 grammi di cocaina e circa 15 grammi di marijuana, nonché diverso materiale ritenuto dagli inquirenti strumentale alle operazioni di pesatura e confezionamento delle singole dosi da spacciare. Identificato un 25enne incensurato è stato tratto in arresto e collocato ai domiciliari, misura convertita nell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria. All’interno di un appartamento sito a breve distanza dal garage, i militari hanno eseguito un’accurata perquisizione domiciliare ad un 46enne, già noto alle forze dell’ordine, trovandolo in possesso di oltre 170 grammi di marijuana, dodici di hashish e 1,5 di cocaina, nonché di vario materiale utile alla realizzazione delle singole dosi.

© Riproduzione riservata