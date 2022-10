Droga: otto arresti nel Foggiano, c'è anche una guardia giurata

C'è anche una guardia giurata tra le otto persone arrestate stamani dalla Polizia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Foggia. Sei indagati sono in carcere, due ai domiciliari.

L’operazione antidroga - che ha interessato i territori tra Apricena, San Severo e San Nicandro Garganico - prende il nome di «Acca24», dal nome del bar che si trova proprio a San Nicandro Garganico, adibito a «club abusivo», dove avvenivano le cessioni di sostanza stupefacente, con veri e propri turni nell’arco dell’intera giornata, anche nelle ore notturne, che quindi garantivano un servizio h24.

Le indagini hanno interessato il periodo compreso fra marzo e luglio 2021. Spicca il ruolo della guardia giurata che - così come riferiscono gli inquirenti - oltre a custodire lo stupefacente, acquistava e vendeva droga nella sua abitazione.

Attraverso le indagini i poliziotti hanno accertato contatti per la vendita di droga, per lo più cocaina tra un gruppo di spacciatori di Apricena e uno di San Severo.

