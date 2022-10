Occupazione, dati incoraggianti in provincia nella provincia di Bat

Proseguono i segnali di miglioramento dell’occupazione nella provincia Bat, L’ultima edizione del report, realizzato dai Centri per l’impiego della sesta provincia, mostra la crescita del numero di posizioni aperte, giunte al numero di 497, un dato che valorizza le strategie avviate per l’attuazione dell’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

Anche gli annunci aperti, pari a 159, segnano un incremento positivo del 12% circa rispetto alla rilevazione precedente, una conferma dell’interesse da parte di aziende e famiglie private nei confronti dei servizi offerti dai Centri per l’impiego della Bat per la ricerca di lavoratori.

Si confermano in aumento anche le candidature pervenute da parte degli utenti, arrivate a quota 7405.

Allo stesso modo risulta significativo l’indice relativo ai curricula trasmessi sulle posizioni aperte: per ogni posizione aperta vengono infatti inviate alle aziende in media tre candidature e mezzo, pari a un numero complessivo di 1719 curricula inviati.

© Riproduzione riservata