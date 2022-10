Sanità, Emiliano: "In Puglia si rafforza rete oncologica"

“Prosegue il rafforzamento dell'Oncologico di Bari che è l'hub fondamentale della rete oncologica pugliese. Oggi abbiamo inaugurato un nuovo reparto, ma sono previste tanti nuovi macchinari, reparti: è in corso una vera e propria rivoluzione secondo il piano condiviso tra Oncologico e Regione". Lo ha dichiarato il governatore pugliese, Michele Emiliano, intervenendo all'inaugurazione all'Oncologico di Bari della nuova area per il trapianto di midollo. "In questo modo - prosegue Emiliano - pensiamo di poter aumentare l'offerta in sede regionale limitando i viaggi fuori regione, i disagi di tutti i pazienti. L'entrata in campo con tanti posti letto da parte dell'Oncologico è estremamente importante".

© Riproduzione riservata