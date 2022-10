Arrestato il presunto killer di Ambra, la trans uccisa a Bari nel 2018

Gli agenti della Squadra mobile di Bari hanno arrestato il presunto killer di Ambra, una quarantenne transessuale uccisa il 23 settembre 2018 con una coltellata alla gola in via Alfredo Giovine, a Bari San Giorgio. La misura cautelare in carcere con l’accusa di omicidio a carico dell’uomo, un cinquantenne residente nella provincia di Bari con precedenti per droga, è arrivata per mano del Gip di Bari dopo quattro anni di complesse indagini.

Il corpo senza vita della vittima fu trovato sui sedili anteriori della sua auto da una coppia che stava portando a spasso il cane. Lì era solita prostituirsi, e forse quella notte pagò con la vita un litigio con il 50enne, che da cliente si sarebbe trasformato in omicida.

L’uomo, però, fuggendo non riuscì a fare ripartire l’auto e si fece così aiutare da passanti: la scena fu ripresa da alcune telecamere e, fra non poche difficoltà a causa della targa non leggibile, la Polizia è arrivata comunque a risalire al proprietario della vettura, accertando anche che il suo cellulare aveva agganciato una cella telefonica compatibile con il luogo del delitto.

