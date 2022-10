Fortino dello spaccio a Taranto, sequestrati 3 kg di droga e 20 mila euro: 16 arresti

Sedici arresti questa mattina dei carabinieri a Taranto verso altrettante persone che rispondono della costituzione di una associazione per delinquere, articolata in due gruppi, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con basi nella città vecchia e nel quartiere Paolo VI di Taranto.

Le indagini, condotte dalla compagnia carabinieri di Taranto, coordinate dalla Dda di Lecce e nella sua fase iniziale dalla Procura di Taranto, hanno permesso di sequestrare complessivamente 20 mila euro in contanti e quasi 3 chili di stupefacenti di vario tipo.

«Gli arrestati - spiegano i carabinieri - utilizzavano un’abitazione sfitta come presunta base per i propri traffici illeciti. L’appartamento, occupato abusivamente, sarebbe stato trasformato in un vero e proprio 'fortino della drogà, grazie all’istallazione di porte blindate, grate antintrusione e telecamere». All’operazione hanno partecipato circa 60 carabinieri del Comando di Taranto con ausilio di unità cinofile e militari dello Squadrone Cacciatori «Puglia».

