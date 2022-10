Rigenerazione urbana: 11 milioni per 8 progetti nel Foggiano

Ammontano a oltre 11 milioni di euro, per la precisione 11.341.056 euro, i fondi assegnati dal ministero dell’Interno per interventi di rigenerazione urbana nel Foggiano. Sono tre i comuni beneficiari: Zapponeta, San Severo e Manfredonia. Dei 201 progetti ammessi al finanziamento nei limiti delle risorse stanziate dalla legge di bilancio, 8 sono interventi che saranno realizzati in Capitanata. Non ce la fanno il Comune di Lucera e il Comune di Orta Nova, e niente da fare per i progetti presentati in forma associata dai Comuni capofila di Apricena, Cagnano Varano, Mattinata, Pietramontecorvino (ben 12 progetti), San Nicandro Garganico, Troia, Vico del Gargano, Vieste, Unione dei Cinque Reali Siti e Unione dei Comuni dei Monti Dauni che aveva presentato 10 progetti.

© Riproduzione riservata