Minaccia sacerdote con video "compromettente", in manette un 20enne di Andria

Un 20enne di Andria, con precedenti, è stato arrestato e tradotto in carcere con l’accusa di estorsione violando la sorveglianza speciale cui era sottoposto. Vittima delle presunte angherie un sacerdote di Bari, cui l’indagato avrebbe chiesto ripetutamente, ed inizialmente ottenuto, denaro in cambio della non divulgazione in rete di un video in cui il sacerdote, confessando il ragazzo, avrebbe manifestato atteggiamenti definiti «affettuosi» nei suoi confronti.

Il religioso, stanco delle pressioni cui si sentiva sottoposto, aveva denunciato tutto ai carabinieri di Bari e la locale Procura, dopo avere svolto gli accertamenti del caso, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del giovane, che nell’interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Peraltro, del video nel telefono del presunto estorsore non sarebbe emersa alcuna traccia.

