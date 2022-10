Tragedia a Martina Franca. 74enne cade in una cisterna e muore annegata

Il corpo senza vita di una donna è stato recuperato dai vigili del fuoco all’interno di una cisterna per la raccolta di acqua piovana nelle campagne di Martina Franca (Taranto). La vittima è una 74enne di Ceglie Messapica (Brindisi). Il fatto è avvenuto nella strada Cuoco e l’anziana sarebbe deceduta per annegamento. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Non si conoscono, al momento, le cause che hanno provocato la caduta della donna nella cisterna

