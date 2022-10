Quattro auto rubate a Bisceglie: ritrovate cannibalizzate nelle campagne di Giovinazzo

Sono finite nelle campagne di Giovinazzo ben quattro auto rubate nei giorni scorsi a Bisceglie: tre di queste erano già state totalmente cannibalizzate, mentre un'altra si è salvata perché i responsabili sono stati messi in fuga da una pattuglia delle Guardie campestri di Giovinazzo, che hanno ritrovato tutti i mezzi. Denominatore comune, tutte e quattro le vetture erano in leasing.

Si estende così non soltanto il fenomeno dei furti di vetture, che rende la Bat prima provincia in Italia, ma anche quello delle aree rurali, nelle quali vengono smontate pezzo per pezzo.

© Riproduzione riservata