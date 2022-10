Spaccio nel centro storico di Bisceglie, arrestato un 22enne

I Carabinieri di Bisceglie hanno tratto in arresto un 22enne albanese, da loro sorpreso nel centro storico, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A favorire l'attività dei militari la vista di un soggetto, con precedenti, mentre usciva di corsa dall’abitazione dell'albanese: prontamente controllato, veniva trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente acquistate poco prima proprio lì.

Così i carabinieri perquisivano l’abitazione del 22enne, rinvenendo varie dosi di cocaina e marijuana, oltre a materiale idoneo per confezionare la sostanza stupefacente in dosi e la somma di 795 euro, in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’ipotizzata attività illecita.

Il giudice di Trani ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell'albanese la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Bisceglie.

