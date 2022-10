Il Bari atteso a Frosinone. Numeri a confronto

A braccetto, ad un solo punto dalla vetta. La sfida tra Frosinone e Bari in programma sabato 22 ottobre alle 14 allo stadio Stirpe sarà senza dubbio il match clou della decima giornata di serie B. Le due formazioni sono nel gruppetto che viaggia a quota 18 punti (insieme a Reggina e Genoa), inseguendo la Ternana capolista con 19. Il Bari si ripresenta in trasferta, avendo appena interrotto (in Coppa Italia contro il Parma) la lunga striscia di imbattibilità esterna che si protraeva da novembre 2021, ovvero dallo stop con la Juve Stabia. La sconfitta di sabato scorso in campionato con l’Ascoli, invece, ha procurato la prima fermata in serie B, dopo otto giornate: lo score dei Galletti recita ora cinque vittorie, tre pareggi ed una sconfitta. Malgrado gli ultimi passi falsi, i biancorossi restano la compagine che vanta il miglior rendimento fuori casa del torneo in corso, con 13 punti conquistati lontano dal San Nicola (un pari, quattro affermazioni) ed una serie di quattro successi di fila cominciata a Perugia e proseguita a Cosenza, Cagliari e Venezia. Il Frosinone, invece, è, insieme a Reggina e Modena, una delle pochissime compagini a non aver mai pareggiato. I ciociari non hanno mezze misure: fin qui contano sei vittorie e tre sconfitte. Attenzione, però, al rendimento interno. Con la Reggina, la formazione laziale conduce con 12 punti la graduatoria relativa ai match casalinghi: i ciociari, in pratica, hanno puntualmente vinto allo Stirpe nei quattro incontri fin qui disputati e sono reduci da due successi di fila in generale. Di fronte, ci saranno quindi una delle migliori squadre in casa contro la più forte in trasferta. Un altro motivo che renderà imperdibile il confronto.

