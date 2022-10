Donna cade dal balcone mentre fa le pulizie in provincia di Lecce

Donna cade dal balcone mentre fa le pulizie in casa: ricoverata in coma all'ospedale Vito Fazzi. E' accaduto questa mattina a Racale, comune del Salento, ad una donna di 70 anni che è precipitata da circa sei metri di altezza. La donna era intenta a fare le pulizie domestiche ed era salita su una scala dalla quale è precipitata finendo giù sullo scivolo che conduce in garage posto al piano inferiore dell'abitazione. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dai sanitari del 118 di Casarano. Durante la corsa in ospedale le sue condizioni si sono aggravate ulteriormente ed è arrivata in coma all'ospedale leccese. I carabinieri arrivati sul posto, sono stati allertati dalla centrale operativa del 118. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente: la 70enne potrebbe aver avuto un giramento di testa o un malore. Oppure può aver perso l'equilibrio precipitando dalla scala.

