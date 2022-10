Bonus edilizi: perquisizioni in Puglia, Basilicata, Veneto ed Emilia. Crediti fittizi per 17 milioni

Perquisizioni in Puglia, Basilicata, Veneto ed Emilia Romagna nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procura di Bari su bonus edilizi. Il decreto di perquisizione è stato emesso dalla procura di Bari nei confronti di 51 persone, sette società e uno studio di un commercialista. Le indagini sono relative a crediti di imposta ritenuti fittizi per oltre 17 milioni di euro. Per l'esecuzione sono stati delegati i finanzieri e i carabinieri dei comandi provinciali di Bari.

