Campagna Mal'aria di Legambiente, a Bari forti criticità

Bari non è la città peggiore d'Italia per inquinamento atmosferico, ma insieme con le altre 12 città del Paese monitorate da Legambiente, nell'ambito della campagna Mal'aria 2022, mostra ugualmente forti criticità. Tanto è vero che nessuna delle 13 rispetta i valori indicati dall'organizzazione Mondiale della sanità sia per quanto riguarda il Pm10, sia per quello che concerne il Pm 2.5.

Le città più inquinate in assoluto sono Torino, Milano e Padova, ma nel dossier presentato dal cigno verde anche Bari non se la passa benissimo. «Limitata la Ztl al centro storico - vi si legge -. Le vie, controllate da valichi elettronici, sono divise in “strade verdi” (solo ciclomotori, motocicli e biciclette), “strade azzurre” (solo auto residenti e autorizzati) e “strade rosse”, dove l’ingresso è autorizzato solo in orario diurno feriale. Inesistente qualsiasi limitazione alla circolazione di veicoli inquinanti, persino gli euro zero sono autorizzati in qualsiasi giorno ed ora in tutta la città»

Quanto alle prospettive, «sono in arrivo nuove linee e treni, in alcuni casi già previsti nei piani di investimento statali. Niente tram, ma in arrivo quattro nuove linee Bus rapid transit, quasi 30 chilometri di corsie preferenziali e 89 fermate nuove di autobus elettrici rapidi su corse riservate. Il tutto con fondi Pnrr.

