Taranto, sostituzione delle lampade d'illuminazione del ponte Punta Penna: carreggiata ristretta

Nell’ambito dei lavori per l’adeguamento e l’efficientamento energetico, Anas ha programmato l’avvio degli interventi degli impianti di nuova illuminazione a servizio del “Ponte Punta Penna” lungo la SS 7 ter “Salentina”, in corrispondenza del territorio comunale di Taranto.

I lavori comporteranno la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con apparecchi led di ultima generazione, volti ad un notevole risparmio energetico.

Nel dettaglio, per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza, saranno necessarie delle provvisorie modifiche alla regolare viabilità, con restringimenti alternati della carreggiata in entrambe le direzioni di marcia nel tratto compreso tra il km 2,800 ed il km 4,300.

Le limitazioni saranno in vigore dal lunedì al venerdì a partire dal 17 ottobre, al 30 novembre 2022, nella fascia oraria compresa dalle ore 7,30 alle ore 16.

