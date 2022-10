Studente si porta la marijuana in classe a Margherita di Savoia

A Margherita di Savoia i Carabinieri hanno rinvenuto una bustina di marijuana destinata probabilmente all'uso personale: lo studente che ne è stato ritenuto l'assuntore e la sua famiglia sono stati segnalati alla locale Prefettura. L'episodio si è verificato a seguito di un'attività di controlli antidroga con unità cinofile nel Polo degli studi Aldo Moro, ed in particolare l’Istituto alberghiero ed alcune classi del Liceo scientifico. L’attività si è rivolta in modo particolare al contrasto dell’assunzione e del traffico di sostanze stupefacenti ed è stata condotta per offrire un messaggio di vicinanza, sensibilizzazione e prevenzione ai frequentatori, incontrando la piena collaborazione delle direzioni dell’Istituto e del corpo docenti.

