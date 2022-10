Ferì un ragazzino con una bottiglia rotta, arrestato un giovane di Corato

Prima avrebbe chiesto insistentemente 20 euro a un gruppo di ragazzini, poi al loro rifiuto avrebbe ferito uno di questi alle braccia con una bottiglia rotta. Per questo un giovane di Corato (di cui non sono state fornite le generalità) è stato arrestato con le accuse di lesioni e tentata estorsione.

I fatti risalgono al 28 maggio scorso quando il soggetto, dopo essersi avvicinato ad un gruppetto di 6 ragazzi, iniziava a chiedere insistentemente la somma di 20 euro. Al netto rifiuto dei giovani, che cercavano di allontanarsi per non avere problemi, lo stesso aggrediva uno di loro con una bottiglia di birra rotta, procurandogli dei tagli sulle braccia. La successiva ricostruzione dei fatti e la completa identificazione dell’aggressore da parte dei carabinieri della Stazione di Corato, sotto la direzione della Procura di Trani, ha portato all’emissione di un ordine di esecuzione di misura cautelare nei confronti dell’indagato, portato in carcere a Trani

