Vaccini anticovid, la Puglia in ritardo su copertura per la quarta dose

In Puglia continua ad andare a rilento la campagna vaccinale anti Covid con quarta dose, la partecipazione resta sotto la media nazionale. Nell'ultima settimana, secondo il report della fondazione Gimbe, in Puglia la copertura e' salita dello 0,7%, passando dal 12,4% al 13,1% mentre nel resto d'Italia l'incremento e' stato di un punto percentuale, la copertura e' passata dal 17,7% al 18,7%. Resta, quindi, sotto la media nazionale la copertura vaccinale con la quarta dose. Mentre la percentuale di popolazione over 5 anni che in Puglia non ha ricevuto nessuna dose di vaccino e' pari al 7,8% contro un media nazionale del 10,2%; la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino e' pari a 10,4%, a fronte della media italiana dell'11%.

