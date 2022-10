Foggia, controlli a tappeto per i monopattini e-bike modificati: sequestro e fermo amministrativo

La Polizia di Stato, in particolare il personale della Questura di Foggia, in collaborazione con la Polizia Locale di San Severo e il Gruppo specializzato nel controllo circolante della Direzione Generale territoriale Motorizzazione del sud, in relazione alla problematica del dispositivi elettrici monopattini e-bike su strada, ha effettuato serrati controlli nel centro cittadino, zona in cui è più evidente il fenomeno.

Nel corso del servizio, venivano controllate numerose “bike” con pedalata assistita e, su una di esse, veniva riscontrata la presenza di un potenziometro acceleratore funzionante indipendentemente dai pedali. Pertanto, il dispositivo veniva classificato come ciclomotore, senza la necessità di ulteriori accertamenti, con conseguente sequestro e fermo amministrativo per guida sprovvista di patente, mancanza di immatricolazione e assicurazione. Per le operazioni di verifica e per accertare eventuali manomissioni, la Motorizzazione Civile ha messo a disposizione un “Camper officina” in grado di rilevare, in tempo reale, eventuali irregolarità dei mezzi, tramite test tecnici effettuati con specifici strumenti e attrezzature elettroniche.

