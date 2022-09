Trani, sembrava un furto invece era caduto un infisso per il forte vento

Momenti di tensione ieri sera, nel pieno centro di Trani, per quella che inizialmente era sembrata una irruzione di ladri all'interno di uno studio legale: per fortuna, alla fine si era trattato di un falso allarme.

Il professionista, provando a entrare nello studio, aveva trovato la porta inspiegabilmente bloccata dall'interno ed aveva dedotto che qualcuno fosse penetrato nell'appartamento barricandovisi.

Così dava subito l'allarme e sul posto si portavano con immediatezza gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza: nel momento di fare irruzione nell'appartamento, però, si scopriva che all'interno non vi era nessuno, mentre invece la porta era rimasta bloccata da un infisso caduto a causa del forte vento.

L'episodio si è così risolto con il sollievo di tutti.

