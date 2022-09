Bisceglie, trovato in possesso di droga. Arrestato un 19enne

I carabinieri di Bisceglie hanno arrestato in località Sant’Andrea un 19enne del posto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane si trovava in via dei Confezionisti in compagnia di altro soggetto, già noto agli operanti per reati specifici. Lui però, occultava fra gli indumenti marijuana e denaro contante di vario taglio, verosimilmente provento di spaccio sulla piazza biscegliese.

L’attività di Polizia Giudiziaria è stata quindi estesa anche all’abitazione del ragazzo, ove i militari hanno rinvenuto, sottoponendola a sequestro, ulteriore marijuana per un peso lordo complessivo di 150 grammi, oltre a materiale vario per il confezionamento della droga.

Accompagnato in caserma, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto ai domiciliari.

