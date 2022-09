Lecce, in fiamme l'auto di un maresciallo dei carabinieri

L’auto di un maresciallo dei carabinieri di Ràcale (Lecce) ha preso fuoco la notte scorsa per cause in corso di accertamento. Il fatto è accaduto a Taviano, dove la vettura era parcheggiata sulla strada pubblica nei pressi dell’abitazione di una persona alla quale il sottufficiale aveva affidato il mezzo per delle riparazioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio, ma le fiamme hanno completamente distrutto la carrozzeria. Secondo le prime indagini dei carabinieri della compagnia di Casarano, intervenuti per gli accertamenti del caso, il fatto non avrebbe alcun legame con l’attività del militare.

© Riproduzione riservata