Trani, droga in una sala giochi: due denunciati

Gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Trani hanno controllato una sala giochi ubicata nella zona sud della città. Dentro il locale, al momento dell’arrivo dei poliziotti, erano presenti numerosi avventori: uno di questi, con il proprio atteggiamento, ha insospettito gli agenti che lo hanno sottoposto a perquisizione, a seguito della quale è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish diviso in dodici dosi, pronte per essere spacciate. Il giovane, incensurato, è stato deferito all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini dello spaccio.

Successivi accertamenti, sempre dentro la sala giochi, hanno consentito di rinvenire un altro involucro di stupefacente che era stato abilmente nascosto per eludere il controllo dei poliziotti e denunciare un altro avventore.

Determinante ai fini del buon esito dell’operazione, il fiuto del pastore tedesco dell’unità antidroga messa a disposizione dalla Questura di Pescara, che ha permesso di recuperare circa 50 grammi di hashish.

© Riproduzione riservata