Sequestra in casa ex compagna, arrestato 30enne nel Foggiano

Avrebbe sequestrato in casa la compagna intenzionata ad interrompere la relazione sentimentale. Lo avrebbero accertato i carabinieri di San Severo (Foggia) che hanno arrestato, sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Foggia, un 30enne venditore ambulante accusato di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. A quanto si apprende la donna, una 28enne di San Severo, dopo anni di maltrattamenti dovuti - cosi' come ricostruiscono i militari - alla morbosa gelosia di lui, aveva deciso di interrompere la relazione. A quel punto l'uomo l'ha dapprima aggredita e poi le ha sottratto le chiavi di casa, impedendole di uscire. Grazie ad un momento di distrazione del 30enne, addormentatosi sul divano, la vittima e' riuscita a scappare e ad allertare i militari. La donna ha poi denunciato che da anni veniva picchiata dall'uomo.

© Riproduzione riservata