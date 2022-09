Statale 613 Brindisi-Lecce, ripresi i lavori di riqualificazione sulle barriere dello spartitraffico

A partire da oggi, martedì 20 settembre, sono riprese le attività relative alla sostituzione delle barriere dello spartitraffico centrale lungo la strada statale 613 “Brindisi-Lecce”, tra il km 0,100 ed il km 5,400 in corrispondenza del territorio di Brindisi.

Gli interventi, per un valore complessivo di 250 milioni di euro, riguardano la manutenzione straordinaria per la riqualificazione dell’itinerario Bari-Brindisi-Lecce, dove Anas ha l’obiettivo di innalzare i livelli di sicurezza dell’arteria interessata da elevati flussi di traffico, sia quotidiano che nei periodi di esodo turistico. Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni, si rendono necessari dei restringimenti della carreggiata in entrambe le direzioni, con chiusura della corsia di sorpasso nei seguenti tratti: in direzione Bari (nord) tra il km 5,400 ed il km 4,100; in direzione Lecce (sud) tra il km 1,700 ed il km 5,200.

Il transito veicolare sarà garantito solo lungo le corsie di marcia, con un limite della velocità di 50 km/h. Il completamento per questa prima fase dei lavori, per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro, è previsto per giovedì 31 dicembre 2022.

