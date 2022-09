Cerignola, detenzione e spaccio di droga: due ai domiciliari

La Sezione Radiomobile ha arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti due cerignolani. La pattuglia si trovava a transitare in via Penne, quando all’improvviso ha notato i due cedere della sostanza a dei ragazzi a bordo di un’autovettura. A quel punto, bloccati dagli operanti, sono stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare e trovati in possesso di 66 grammi di hashish suddivisa in 14 dosi e 2 panetti da 25 grammi cadauno; inoltre, 6 grammi di cocaina in 5 dosi e somma contante di 700 euro circa. Il materiale rinvenuto (la droga e i soldi) è stato sequestrato mentre i due portati agli arresti domiciliari. L’autorità giudiziaria di Foggia in seguito ha convalidato l’operato dei carabinieri.

