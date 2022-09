Padel, la vice campionessa del mondo Silvia Storari si iscrive all'Università di Lecce

La vice campionessa del mondo di padel, Silvia Storari, studierà "Diritto e management dello sport" all'Università del Salento. La scelta è stata suggellata nell'incontro avvenuto nei giorni scorsi nella sede del rettorato dell'università di Lecce, reso noto oggi.L'atleta si iscriverà assieme alla collega pugliese, campionessa europea e tra le prime 10 d'Italia, Claudia Noemi Cascella, già laureata e specializzata in management sportivo. Storari ha scelto da tempo di investire nel Salento per diffondere il padel anche a livello agonistico: il team Storari-Cascella ha infatti dato vita a un brand che si sta diffondendo a livello nazionale e internazionale. L'incontro all'università del Salento è stato organizzato dalla procuratrice della Storari-Cascella Team, l'avvocata Francesca Carrozza, laureata in Giurisprudenza proprio all'Ateneo salentino, che collabora anche con il corso di laurea in "Diritto e management dello sport".

"Si tratta di un'occasione di reciproco arricchimento: abbiamo in progetto l'organizzazione di un corso di padel, sport che negli ultimi anni ha visto crescere esponenzialmente l'interesse del pubblico, parallelamente al numero delle strutture", dice il rettore, Fabio Pollice. "Silvia Storari e Claudia Noemi Cascella troveranno quindi nella nostra università un luogo per completare la loro preparazione e, allo stesso tempo, per contribuire, in virtù della loro esperienza e professionalità, a fare dello sport uno dei momenti qualificanti del nostro progetto formativo, anche insegnando tecniche e segreti del padel ai nostri studenti e studentesse", conclude.

