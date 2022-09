Raffiche di vento nel Foggiano, alberi e pali caduti: sfiorata tragedia a San Nicandro e Ordona

Fortissime raffiche di vento nel Foggiano: sono cadono alberi e pali della luce un po' dappertutto. Diversi i disagi a Foggia, molti altri in provincia: interventi dei vigili del fuoco impegnati in diverse zone della Provincia per la caduta di alberi e pali della luce, oltre che per la messa in sicurezza di ponteggi pericolanti.

Diversi sindaci hanno chiuso le ville comunale e i parchi gioco. Tragedia sfiorata a San Nicandro Garganico con un palo della luce caduto su un auto parcheggiata in cui, fortunatamente, non c'erano occupanti. Anche a Ordona tanat paura: un albero è caduto su una Nissan con due persone a bordo, rimaste intrappolate all'interno del veicolo e liberate dai vigili del fuoco.

