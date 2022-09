Brindisi, si ribalta con l'auto e va solo al pronto soccorso: automobilista illeso

Può definirsi letteralmente miracolato il conducente di una vettura che, nella notte, si è ribaltata nei pressi di una complanare della statale Brindisi-Taranto, all'altezza dello svincolo San Donaci.

L'auto, dopo essersi cappottata più volte, si è adagiata sul lato del passeggero permettendo così al suo occupante di uscire dall’abitacolo addirittura prima dell'arrivo di soccorritori, vigili del fuoco e forze dell'ordine, che però sul posto non hanno trovato nessuno.

Inizialmente si era pensato al possibile autore di un furto d'auto, poi invece l'automobilista si è presentato al pronto soccorso per farsi curare diverse escoriazioni, ma le sue condizioni complessivamente non destavano preoccupazioni.

