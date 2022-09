Trani, ladri di ferro in classe: rubati gli infissi alla scuola Papa Giovanni XXIII

Quel che resta della scuola Papa Giovanni XXIII è di nuovo in preda ai ladri di ferro. Negli ultimi giorni ignoti sono penetrati all'interno dell'area della scuola e, incuranti del pericolo di crollo che pende sull'intero stabile, hanno asportato tutti gli infissi dell'ingresso. Lo stesso hanno fatto, salendo al primo piano, anche per una parte di quelli che si affacciano sempre sul prospetto principale dell'edificio.

Foto mostrano la scuola al termine dei lavori di messa in sicurezza, dopo che ignoti l'avevano già sventrata fra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Non è confermata l'informazione che riferisce che nella casa del custode, o addirittura nella stessa scuola, sia tornato a vivere qualcuno: si parla di una donna, ma allo stato non ci ne sono le prove.

