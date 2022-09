Niente sangue a Trani, l'appello della Fidas ai volontari: "Donate"

Neanche una goccia di sangue, né tanto meno di solidarietà. La sezione di Trani della Fidas, Federazione pugliese donatori sangue, ha fatto sapere che la prevista raccolta straordinaria di plasma di domenica prossima, 18 settembre, è stata annullata per mancanza di prenotazioni.

La comunicazione, firmata dal presidente Rosa Ardillo, rappresenta un'amara sorpresa proprio con riferimento alla solidarietà ed alla disponibilità verso il prossimo: donare sangue ed aumentarne le scorte è un gesto si sensibilità per salvare vite anche quando, apparentemente, non ci si trovi in emergenza.

Lanciata una settimana fa, la raccolta sangue di solito aveva sempre incontrato risposte da parte dei volontari iscritti all'associazione e della popolazione in genere. Ma questa volta, al Centro raccolta sangue dell'ex ospedale di Trani, davvero non si sarebbe presentato nessuno e così, anche se a malincuore ed al fine di evitare di fare perdere al personale sanitario inutilmente la domenica mattina, l'iniziativa è stata annullata e rimandata a data da destinarsi.

