"O pago le bollette o i dipendenti", la protesta di un commerciante di Barletta

Francesco Petruzzelli, titolare del famoso pub di Barletta Saint Patrick, ha deciso non pagherà le bollette della luce pur di non licenziare i propri dipendenti. Quando gli era stata recentemente recapitata una fattura di 12.000 euro aveva fatto sapere che avrebbe licenziato 15 dei 56 dipendenti per fare fronte alle spese dovute ai rincari dell'energia elettrica.

Adesso gli è giunta una seconda batosta da oltre 14.000 euro e così, d'intesa con la Confesercenti, di cui è rappresentante di categoria, ma anche con colleghi commercianti del suo e di altri settori, Petruzzelli ha deciso che non pagherà quelle fatture e manterrà intatto il personale.

Finora i suoi tentativi di ottenere rateizzazioni non sono andati a buon fine, ed è per questo che la Confesercenti sollecita misure urgenti, da parte del Governo, con un tetto al costo dell'energia e lo stop agli extra profitti delle imprese che la vendono.

