Scuola, sindacati Puglia: "Personale insufficiente, servono posti in deroga"

"Il personale Ata assegnato alle scuole pugliesi risulta assolutamente insufficiente per garantire l'erogazione del servizio scolastico. Anche aprire gli istituti, per non parlare della gestione quotidiana degli stessi, tra qualche giorno, sarà un'impresa". A lanciare l'allarme sono i segretari generali di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams, in una nota congiunta, nel primo giorno del nuovo anno scolastico per gli studenti pugliesi, annunciando che in mancanza di interventi correttivi, promuoveranno una "mobilitazione unitaria" che "partirà con una manifestazione".

"Ai parametri già vecchi di decenni per determinare la pianta organica, infatti, si aggiunge il mancato rinnovo dell'organico aggiuntivo, cosiddetto Covid. In questo modo le scuole passeranno da un organico aggiuntivo di collaboratori scolastici pari a 3.928 unità(3.188 di organico Covid, oltre a 740 di organico in deroga), relativo all'anno scolastico appena conclusosi, ai 740 del prossimo", spiegano. "Si passa da una media di 5,6 collaboratori scolastici aggiuntivi per scuola (anno scolastico 2021/22) a 1,3 del prossimo anno scolastico, senza che, nei fatti, sia cambiato nulla, in quanto gli spazi da gestire sono sempre gli stessi e le precauzioni sanitarie sicuramente non mancheranno", proseguono. "A tutto ciò si aggiunga il sempre crescente numero di alunni in situazione di disabilità e il numero di contagi che non accenna a diminuire".

