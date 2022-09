Andria, albero crolla su un'auto: illesi due coniugi a bordo

Tragedia sfiorata lungo la Strada provinciale 231 ad Andria, segnatamente allo svincolo per via Monte Faraone. Una robinia si è schiantata sulla carreggiata mentre sopraggiungeva un'auto con a bordo due coniugi andriesi: distrutto tetto e parabrezza della vettura, ma per fortuna gli occupanti ne sono usciti illesi. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale di Andria.

Da accertare le cause dell'incidente, ma la notte precedente la scarpata era stata interessata da un incendio e le fiamme potrebbero avere indebolito le radici dell'albero, caduto anche perché sospinto dal vento.

© Riproduzione riservata