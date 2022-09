Rinvenuto il cadavere del sub disperso nelle acque di San Cataldo tre giorni fa

Dopo oltre settanta ore di ricerche, condotte anche nella giornata odierna con uomini, mezzi navali, aerei, droni e subacquei delle varie Amministrazioni Statali e sodalizi, sotto il coordinamento del VI MRSC (Maritime Rescue Sub Center) della Direzione Marittima di Bari, è stato ritrovato il corpo dell’apneista disperso in seguito ad una battuta di pesca subacquea, di cui era stata denunciata la scomparsa nel tardo pomeriggio dello scorso 8 settembre.

Il corpo, recuperato nelle acque antistanti il litorale meridionale di San Cataldo a circa 300 metri dalla costa, è stato successivamente portato a bordo della Motovedetta CP 768, per poi essere restituito ai familiari, dopo il compimento del previsto riconoscimento.

Doverosi i ringraziamenti rivolti agli Enti coinvolti nelle ricerche, da parte del Contrammiraglio (CP) Vincenzo LEONE, Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, sotto la cui direzione sono stati coordinati tutti gli interventi profusi per il buon esito delle ricerche.

Uomini e Donne della Guardia Costiera, affiancati della Guardia Di Finanza, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, si sono prodigati nelle ultime 70 ore senza soluzione di continuità, affinché il subacqueo fosse ritrovato.

