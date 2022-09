Francavilla Fontana, tragedia al Trofeo ciclistico Madonna della Fontana. Morto Massimo Ferilli

Un dramma ha segnato la gara di ciclismo "Trofeo Madonna della Fontana - Granfondo Team Fuorisoglia", partita stamattina (domenica 11 settembre) da Francavilla Fontana. Uno dei ciclisti che partecipavano alla competizione, Massimo Ferilli, 58enne residente a Castrignano del Capo (Lecce), appartenente alla squadra G.C. Capoleuca, e titolare della omonima agenzia immobiliare, ha perso la vita a seguito di un incidente verificatosi nel territorio di Montemesola (Taranto) a circa 30 chilometri dal traguardo. Al momento si hanno poche informazioni sulla dinamica dei fatti. Da quanto appreso, la vittima si sarebbe scontrata con un'auto. Non è chiaro se la stessa fosse parcheggiata sul tracciato di gara o in transito. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione, per i rilievi del caso. La gara è partita intorno alle ore 9:15 da via Vincenzo Lilla. La carovana, composta da circa 400 atleti, ha toccato le città di Ceglie Messapica, Montemesola e Grottaglie per poi tornare in viale Lilla, dove si trovava la linea del traguardo. Appresa la notizia della tragedia, gli organizzatori hanno annullato le cerimonie di premiazione.

