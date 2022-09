Margherita di Savoia, ucciso un ambulante con due coltellate al fianco

Un quarantenne ambulante tunisino è stato ucciso ieri sera in spiaggia, a Margherita di Savoia, probabilmente al culmine di una lite. È morto poco prima di giungere al Ponto soccorso degli ospedali riuniti di Foggia, dove era stato trasportato d'urgenza da un elicottero del 118.

L'episodio è avvenuto nei pressi del lungomare Cristoforo Colombo. L'uomo era diverso sulla sabbia accanto alla sua bancarella, che fungeva anche da tenda per dormire la notte: letali due coltellate al fianco.

Nessuna traccia dei responsabili, indagano i Carabinieri per il momento visionando immagini delle telecamere di videosorveglianza.

