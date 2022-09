Andria, sbanda e impatta contro il guard-rail: salva una 23enne al settimo mese di gravidanza

Si può dire miracolata la 23enne incinta, al settimo mese di gravidanza, vittima di un incidente stradale sulla strada statale 170 nei pressi dell'imbocco del casello autostradale di Andria. Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia locale, ha perso il controllo del suo veicolo finendo contro il guard-rail, una parte del quale si è infilata nella portiera destra della vettura, a bordo della quale c'era anche il cane della conducente.

I vigili del fuoco sono intervenuti per liberarli entrambi dalle lamiere e la donna è stata trasportata d'urgenza al Bonomo per accertamenti: non dovrebbe esserci alcun problema sia per lei, sia per il nascituro.

