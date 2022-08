Un murale del pugliese Francesco Persichella dedicato al giornalista Valerio D'Angelo

Francesco Persichella, 29enne artista di Canosa di Puglia, ha realizzato per la National basketball association un murale a Roma, in via Bartolomeo d'Alviano, sulla facciata di uno stabile che si affaccia su un campetto di basket frequentato da tantissimi ragazzini.

Il titolo dell'opera è «I feel this game» e il murale raffigura, in un moto ascensionale, due ragazzi che passano palla a Marco Belinelli, che porge a Manu Ginobili, che palleggia in entrata verso il trofeo dell'Anello, attribuito negli Stati Uniti.

La scelta non è casuale, poiché si tratta di un italiano e di un argentino che hanno giocato entrambi nella Virtus Bologna e poi a San Antonio, vincendo il titolo con gli Spurs.

L'opera è dedicata a Valerio D'Angelo, giornalista appassionato di basket europeo prematuramente venuto a mancare. Nba ha pubblicato un video per documentarla su tutti i suoi canali social.

