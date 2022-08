Puglia, bonus e università contro il gap digitale

Rimuovere gli ostacoli economici e sociali che accentuano le difficoltà di accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica. È l'obiettivo della convezione siglata tra Regione Puglia e Università di Foggia con l'intendo di superare il digital gap. L'intesa è stata proposta dall'assessorato al Welfare nell'ambito dell'attuazione della legge regionale finalizzata alla diffusione della cultura digitale e al superamento del digital divide e che conta su un finanziamento da 800mila euro.

"Le famiglie con Isee non superiore ai 9.360 euro che risiedono da almeno un biennio in Puglia potranno contare su un bonus annuale massimo di 500 euro erogato tramite i Comuni", dichiara l'assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, annunciando che "l'Università di Foggia avvierà attività formative destinate principalmente ai cittadini che parteciperanno all'avviso sul digital divide nei Comuni ed ai beneficiari della misura ReD 3.0".

"L'accordo rientra nella più ampia strategia che il dipartimento Welfare, per quanto di competenza, ha di recente avviato in tema di alfabetizzazione informatica, promuovendo tra l'altro la realizzazione da parte degli Enti del terzo settore di corsi rivolti alla popolazione anziana e con la finalità di ridurre il divario digitale", spiega la direttrice del dipartimento regionale Welfare, Valentina Romano. "La convenzione firmata ci consente infatti di mettere a disposizione strumenti e strutture per implementare la conoscenza a livello digitale e si inserisce nella maniera migliore nelle azioni di terza missione di Ateneo", conclude il rettore, Pierpaolo Limone.

