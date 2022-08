Barletta, fuori strada con l'auto: donna in ospedale con ferite non gravi

Una donna ha perso il controllo del veicolo che, questa notte intorno alle 2, è finito fuori strada in via Trani, a Barletta.

Il veicolo è andato distrutto e lei, nonostante sia stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarla dalle lamiere, se l'è cavata con contusioni e ferite non gravi ed è stata ricoverata all'ospedale Dimiccoli, sempre a Barletta.

Sul posto anche Polizia di Stato e Carabinieri, cui toccherà accertare le cause del sinistro.

