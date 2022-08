Turismo Puglia, Coldiretti: “Bimbi in 300 fattorie per l'estate”

Sono più di 300 le fattorie didattiche e gli agriturismi presenti nelle campagne pugliesi che stanno accogliendo i bambini con attività ricreative, ludiche ed educative a contatto con la natura nei grandi spazi all'aria aperta. È quanto afferma Coldiretti Puglia. "Abbiamo predisposto un progetto multi-didattico - spiega Maddalena Rignanese, leader di Coldiretti Donne Impresa e responsabile pugliese dell'imprenditoria femminile - con i percorsi naturalistici, le aree con gli animali e la pet therapy, gli spazi a tavola dove assaggiare le specialità della tradizione contadina dell'enogastronomia Made in Italy per grandi e piccini. Siamo convinti che la rete delle fattorie didattiche di Coldiretti, in collaborazione con gli enti locali e le altre autorità territoriali coinvolte possa rappresentare un valido supporto alle politiche di sostegno dei bambini e delle loro famiglie". Il progetto formativo per le scuole di ogni ordine e grado "Lo sviluppo sostenibile e l'educazione alimentare", frutto dell'intesa sottoscritta tra il ministero dell'istruzione e la confederazione nazionale Coldiretti, coinvolge gli alunni delle scuole per aiutare il sistema scolastico, gli studenti e le famiglie pugliesi. Le attività sono moltissime: si va dal laboratorio del bio pittore per dipingere con i colori estratti da foglie, fiori e ortaggi a quello dei baby chef dove imparare a cucinare risparmiando fino a quello dei più esperti dove allenare i sensi dell'olfatto, del gusto, del tatto e della vista ed imparare a riconoscere le piante aromatiche o assaporare i diversi tipi di miele. In Puglia negli ultimi 10 anni - riferisce Coldiretti Donne Impresa Puglia - sono stati coinvolti nel progetto delle masserie didattiche 600mila bambini e 480 scuole ed è stato registrato un aumento delle iscrizioni per l'indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria degli istituti tecnici, in aumento del 17%.

© Riproduzione riservata