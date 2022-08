Ancora fuoco nel foggiano: distrutti ettari di bosco e sottobosco

Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto una trentina di ettari di bosco e sottobosco nel territorio tra Lesina e Chieuti nel foggiano. Sul posto sono intervenuti due squadre dei Vigili del Fuoco di Foggia e San Severo, due squadre dell’Arif (Chieuti e Lesina), i volontari della Protezione Civile: Rgpt Unità di Ricerca e Recupero Ccc Tecniche Speciali di Chieuti e il Nucleo Volontariato e tutela sociale di Protezione Civile Provirc Arci con sede in Lesina. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per ore e si sono concluse nella tarda serata di ieri. Mentre le operazioni di bonifica e di controllo state effettuate per tutta la nottata dalle squadre Arif rimaste a presidiare la zona.

Ora tocca ai Carabinieri Forestali procedere a tutti gli accertamenti del caso per stabilire l’entità dei danni causati ed eventuali responsabilità. Questo incendio purtroppo si aggiunge ai tanti che si sono succeduti in Puglia in questa caldissima estate.

