Ucraina, arrivata in Puglia la terza nave con generi alimentari

E' arrivata intorno alle 16 nel porto di Monopoli, in provincia di Bari, la nave cargo "Mustafa Necati" proveniente dall'Ucraina con a bordo 6mila tonnellate di olio di semi di girasole. Il prodotto è destinato a una azienda del territorio, la Marsiglia spa, che si occupa proprio della lavorazione di oli naturali.

La società ha fatto sapere nei giorni scorsi che il carico era atteso da 5 mesi, anche se nel frattempo erano stati attivati altri canali di rifornimento. Si tratta della terza imbarcazione che arriva in Italia dopo l'accordo raggiunto a Instanbul nelle scorse settimane. Partita il 7 agosto dal porto ucraino di Chornomorsk, a sud di Odessa, la nave ha fatto sosta proprio in Turchia per essere sottoposta ai controlli previsti dall'accordo delle Nazioni Unite.

